Corrientes prepara la 6° Fiesta de las Colectividades con 16 comunidades participantes

El intendente Claudio Polich recibió a representantes de la Unión de Colectividades para coordinar la realización de la 6° Fiesta de las Colectividades, que se desarrollará en octubre en el anfiteatro José Hernández.

La propuesta reunirá a 16 colectividades con platillos típicos, música, trajes tradicionales y expresiones artísticas.

Además, las delegaciones invitaron al jefe comunal al Desfile por la Paz que se realizará este sábado 19 de septiembre.

Confirmación de sede, horario y propuesta cultural

La reunión técnica definió los principales aspectos de la sexta edición.

La celebración se llevará a cabo en el anfiteatro José Hernández de la costanera general San Martín durante el mes de octubre.

El predio estará abierto a vecinos y turistas en la franja horaria de 17 a 22.

En el evento se ofrecerán platillos tradicionales, bebidas típicas, exhibición de vestimentas, muestras de historia y espectáculos musicales de cada región.

Del encuentro participaron el secretario de Turismo y Deportes, José Sand, junto a funcionarios del área para garantizar la logística comunal.

Diversidad cultural y el Desfile por la Paz

Las comunidades de la ciudad destacaron el trabajo unificado y anunciaron una marcha previa.

La Unión de Colectividades nuclea a 16 países; de la audiencia participaron referentes de Italia, España, Japón, Venezuela, Líbano y Ucrania.

Polich resaltó la importancia de las colectividades en el entramado social e histórico local, valorando su aporte al patrimonio arquitectónico de la capital.

La referente Lilian Sawoczka confirmó la realización del "Desfile por la Paz" para este sábado 19 de septiembre, el cual marchará hasta la plazoleta José Miguel Guastavino (25 de Mayo y Entre Ríos).