Concurso de fotografía en Corrientes: extienden el plazo para participar por un iPhone 17

La Municipalidad de Corrientes extendió hasta el domingo 20 de septiembre a las 23:59 el plazo para participar del concurso de fotografía móvil “La ciudad que queremos florecer”.

La convocatoria busca poner en valor el patrimonio natural urbano, promover la mirada sobre los espacios verdes e incentivar la creatividad y participación de los vecinos.

La propuesta es abierta y gratuita. Cada participante deberá enviar una sola fotografía tomada exclusivamente con un teléfono celular, que muestre su árbol favorito de la ciudad de Corrientes florecido.

Cómo participar

La fotografía deberá enviarse al correo concursoslamuni@gmail.com, con el asunto “Concurso Florece”, en formato PDF o JPG y acompañada de un epígrafe o descripción de hasta tres líneas.

También deberán incluirse nombre y apellido, DNI, número de celular y usuario de Instagram.

Pueden participar personas físicas residentes en la ciudad de Corrientes. Los menores de 18 años deberán contar con autorización de su madre, padre o tutor legal para recibir eventualmente el premio.

Entre las condiciones se establece que las fotografías deben ser de autoría exclusiva de quien participa y haber sido tomadas con un teléfono móvil. No se aceptarán imágenes realizadas con cámaras profesionales ni aquellas creadas mediante inteligencia artificial.

Cómo se elegirá la fotografía ganadora

La selección tendrá dos etapas. Primero, un jurado realizará una preselección de 10 fotografías teniendo en cuenta composición, creatividad, enfoque y adecuación a la temática.

Las imágenes seleccionadas se publicarán el 25 de septiembre en la cuenta oficial de Instagram @municorrientes, donde los vecinos podrán votar mediante comentarios hasta el 27 de septiembre.

La fotografía que obtenga mayor cantidad de votos será la ganadora y el resultado se anunciará oficialmente el 28 de septiembre de 2026. El premio será un iPhone 17.