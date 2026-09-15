Soldadura, herramientas y técnicas: cómo se capacitan los plomeros en Corrientes

La Asociación Correntina de Plomeros y Sanitaristas continúa con un ciclo de encuentros y jornadas de formación técnica destinado a trabajadores del sector, estudiantes de Centros de Formación Profesional y alumnos de escuelas técnicas de la Capital correntina.

Las capacitaciones combinan instancias teóricas y prácticas orientadas a perfeccionar distintas técnicas habituales del oficio. Entre los contenidos abordados se encuentran la soldadura, la manipulación segura de materiales, el uso de herramientas especializadas y las instalaciones sanitarias eficientes.

Desde la entidad señalaron que estos espacios tienen como objetivo actualizar los conocimientos técnicos de quienes ya trabajan en el sector y, al mismo tiempo, generar oportunidades de formación para jóvenes y personas que buscan iniciarse en el oficio.

La propuesta apunta así a fortalecer los conocimientos necesarios para desarrollar las tareas vinculadas a la plomería y la actividad sanitaria, con una formación que incluye tanto los aspectos técnicos como la práctica.

Desde la Comisión Directiva de la Asociación destacaron que uno de los principales objetivos de la entidad es avanzar en la profesionalización del oficio y fortalecer la unión del sector.

También remarcaron la importancia de brindar respaldo constante a quienes realizan diariamente un servicio que consideran fundamental para la comunidad correntina.

Las jornadas forman parte de las acciones que la Asociación Correntina de Plomeros y Sanitaristas lleva adelante para acompañar la formación de trabajadores y de quienes buscan adquirir herramientas para desarrollarse en el rubro.

¿Cómo anotarse?

Quienes quieran obtener más información sobre las actividades pueden comunicarse con la Asociación a través de sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, por WhatsApp al 379-5061298 o mediante el correo electrónico vallejosraul1929@gmail.com.