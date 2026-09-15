Corrientes: corte y desvío por un hundimiento en un tramo de la avenida Maipú

La Municipalidad de Corrientes informó el lunes que el tránsito sobre avenida Maipú estará afectado por un corte y desvío.

Esta medida se tomó luego de que se registrara un hundimiento en la calzada de avenida Maipú al 5.100.

Desvío y calzada reducida

El municipio dispuso un desvío de 150 metros sobre la banda "este" de la avenida, la cual funcionará en doble mano mientras se realizan las reparaciones correspondientes.

Además, se desplegarán inspectores de tránsito y señalización para ordenar la circulación, por lo que se pide a la población que colabore con el operativo.