Colecta Anual 2026: Cruz Roja realiza una jornada solidaria en Corrientes

La Filial Corrientes de la Cruz Roja Argentina llevará a cabo este miércoles una jornada solidaria, abierta y gratuita en la Plaza Cabral.

La actividad se da en el marco de la Colecta Anual 2026 y la Semana de los Primeros Auxilios.

Durante el evento, voluntarios brindarán capacitaciones de RCP y primeros auxilios junto a instituciones sanitarias de la provincia. Las donaciones se reciben de manera exclusivamente digital a través de códigos QR o plataformas web.

Capacitaciones comunitarias y stand institucional

La plaza céntrica será sede de demostraciones prácticas para los vecinos. La convocatoria se desarrollará esta tarde, entre las 17 y las 20, en la Plaza Cabral.

Más de 15 voluntarios enseñarán técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, además de informar sobre protocolos en emergencias y restablecimiento de contacto familiar.

Participarán con puestos informativos el Banco de Sangre de Corrientes, el Banco de Leche Humana “Eloísa Torrent de Vidal”, el Cucaicor y el Centro de Rehabilitación Valentín Haüy.

Colecta Anual 2026 y canales de donación

La campaña nacional se extiende del 12 al 21 de septiembre bajo la consigna "Ayudar es nuestra Bandera". Los voluntarios presenciales contarán con credenciales y códigos QR. No se reciben aportes en efectivo en la vía pública.

Las contribuciones pueden realizarse a través del sitio web oficial www.cruzroja.org.ar/colecta o utilizando el alias bancario DONACIONCRUZROJA.

Para consultas sobre voluntariado o colaboraciones, la sede funciona en Bolívar 1219 y en el perfil de Instagram @cruzroja.corrientes.

Labor territorial en la ciudad

La Filial Corrientes mantiene un esquema permanente de asistencia y capacitación.