Corrientes: renovaron la plaza del barrio San José con nuevos juegos e iluminación

La Municipalidad de Corrientes avanza con las obras de refuncionalización de la plaza San José, con trabajos destinados a mejorar la infraestructura y las condiciones de uso del espacio público.

Las tareas son ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas en el predio situado sobre el pasaje Manuel Acevedo, entre José Darragueira y Gascón.

En el sector recreativo infantil se construyen plataformas para juegos y multijuegos, además de la colocación de un piso de caucho antigolpes, diseñado para amortiguar impactos y reducir el riesgo de lesiones.

También se trabaja en la estación biosaludable, donde se realizan tareas de pintura y acondicionamiento mecánico de los aparatos destinados a la actividad física y movilidad de los vecinos.

Entre las obras previstas se encuentran además la nivelación del terreno, el reemplazo de bancos deteriorados, la instalación de cestos de basura y el mantenimiento del sistema de luminarias.

La intervención forma parte del programa municipal de puesta en valor de espacios públicos en distintos barrios de la ciudad.