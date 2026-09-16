Corrientes vuelve a tener karting: más de 70 pilotos competirán en un circuito callejero

La ciudad de Corrientes volverá a ser escenario de una competencia de karting después de varios años con el Gran Premio de Karting “Ciudad de Corrientes”, que se disputará este fin de semana en un circuito callejero.

La competencia se realizará sobre la avenida Nini Flores, entre Millán Medina y Juancito el Peregrino, en el barrio Santa Catalina. El mismo contará con más de 70 pilotos preinscriptos, provenientes de distintas localidades y provincias de la región, además de participantes de Uruguaiana, Brasil.

El trazado tendrá aproximadamente 650 metros y contará con numerosas chicanas para reducir la velocidad y reforzar las condiciones de seguridad. La Municipalidad dispondrá inspectores y señalizará los desvíos para ordenar el tránsito en la zona.

La actividad comenzará el sábado 19 desde las 14, con la exposición de los vehículos y las pruebas libres. El domingo 20 desde las 9 se realizarán las clasificaciones, series, finales y la entrega de premios.

Entre las categorías previstas se encuentran 4-5 años demostración, Yamaha, Principiantes, 110cc Escuela, 150cc Damas, Veteranos y Pro Kart.

Uno de los participantes será el correntino Alejo Moragues, de 11 años, quien competirá en la categoría 110cc Escuela y tendrá su primera experiencia en un circuito callejero.

El Gran Premio de Karting “Ciudad de Corrientes” tendrá acceso libre y gratuito para vecinos y familias.