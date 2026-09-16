Trenes Argentinos retiró el puente negro del Doctor Montaña: qué harán con la estructura

El histórico puente negro, ubicado en la zona del barrio Doctor Montaña de la ciudad de Corrientes, fue retirado este miércoles. La estructura formaba parte de la antigua traza ferroviaria que atravesaba el arroyo Pirayuí. Según pudo saber El Litoral, el retiro estuvo a cargo de Ferrocarriles Argentinos.

Fuentes oficiales señalaron a El Litoral que el retiro fue dispuesto por el Gobierno nacional: "Ferrocarriles Argentinos fue el encargado de quitar el puente ferroviario”.

Consultado si el puente generaba algún inconveniente en la obra que se lleva adelante sobre el arroyo, aclararon a este medio que la estructura “no molesta para nada en la readecuación del arroyo Pirayuí”.

EL LITORAL

Por otro lado, desde el Municipio de Corrientes informaron que los trabajos corresponden a una intervención ejecutada directamente por el Gobierno nacional, a través de Trenes Argentinos Cargas (Belgrano Cargas y Logística S.A.). Según la información oficial, tanto la estructura como la antigua traza ferroviaria identificada como U34 de la Línea General Urquiza son de jurisdicción y propiedad federal.

De acuerdo con la documentación de la Gerencia de la Línea Urquiza citada por el Municipio, se retiró un tramo metálico de aproximadamente nueve metros que se encontraba fuera de uso. La remoción se realiza en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 02/2026, según precisaron.

El retiro no implica, según la explicación oficial, que la estructura vaya a quedar abandonada. El Municipio indicó que la obra fue adjudicada a la empresa Jorge Stinco Construcciones S.A. y contempla el traslado y la reubicación del tramo metálico para utilizarlo en la construcción de una nueva alcantarilla sobre el arroyo La Criolla.

Historia del puente negro

El puente negro tenía además un valor cotidiano para los vecinos de la zona, ya que el sector donde se encontraba converge con los barrios Doctor Montaña, Pirayuí y Fray José de la Quintana. Durante años, la estructura funcionó como un punto de tránsito y comunicación entre estas barriadas.

La historia ferroviaria del lugar se remonta a una etapa en la que el tren tenía un rol central en la conexión de Corrientes. El servicio ferroviario interurbano dejó de funcionar en la provincia en marzo de 1993, en el contexto del cierre y la privatización de los servicios ferroviarios nacionales durante el gobierno de Carlos Menem.

Ahora, el retiro del tramo metálico modifica nuevamente la fisonomía de un sector que conservaba parte de aquella infraestructura ferroviaria. Mientras desde el Municipio remarcaron que no tienen injerencia sobre la propiedad, la logística ni el destino del material, la estructura será trasladada para formar parte de una nueva obra vial e hidráulica.