Corrientes: más de 10.000 m² de veredas están en obra mediante el programa municipal de recuperación

La Municipalidad de Corrientes informó que más de 10.000 m² de veredas se encuentran en distintas etapas de ejecución dentro del Programa de Recuperación de Veredas.

La política urbana busca garantizar la accesibilidad, la seguridad peatonal y el ordenamiento del espacio público a través de un esquema de financiación compartida entre el Estado comunal y los frentistas.

El titular del Fondo Fiduciario de Garantía para la Obra Pública (Fogop), Juan Pablo Chatelet, precisó que el Municipio aplica cemento peinado de alta durabilidad y absorbe el 50% del costo total de la obra.

El 50% restante es afrontado por el frentista en hasta 18 cuotas sin interés, comenzando a abonarse una vez finalizados los trabajos e incluyéndose en la boleta de la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) bajo el concepto de Contribución por Mejoras.

Desglose de superficie, normativa y proyecto de emergencia

La composición de la superficie alcanzada por el plan municipal se distribuye de la siguiente manera:

2.400 m² intervenidos: Obras ya ejecutadas mediante Fogop y por particulares.

1.300 m² con acuerdo firmado: Obras a la espera del inicio operativo.

6.300 m² relevados y presupuestados: Vecinos con presupuestos elaborados pendientes de formalización.

A partir de un relevamiento inicial que identificó 1.000 frentes deteriorados, el Municipio emitió 890 intimaciones, lo que derivó en que 200 vecinos tramitaran permisos particulares en el marco de la Ordenanza Nº 6879 y otros 55 optaran por el financiamiento oficial. Al concluir cada intervención, la Comuna coloca de forma gratuita arbolado, ornamentación y cestos de basura.

En paralelo, el Ejecutivo municipal giró al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la Emergencia del Sistema Urbano de Veredas por un plazo de dos años.

Para consultas o presupuestos gratuitos, la Municipalidad de Corrientes mantiene habilitada la línea 3794-265994 y el correo fogopmcc@gmail.com.