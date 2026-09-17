Corrientes invierte recursos provinciales para finalizar las viviendas del barrio Montaña

El Gobierno provincial, a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), retomó de manera progresiva las obras para recuperar y finalizar 52 casas que permanecían inconclusas en el barrio Doctor Montaña.

Los trabajos se financian integramente con recursos locales tras el cese de los fondos nacionales.

La intervención contempla la reparación de estructuras deterioradas por el abandono y actos de vandalismo sobre 26 unidades en marcha y otras 26 a incorporar, dentro de un proyecto global que ya cuenta con 76 familias adjudicadas.

Recuperación de infraestructura y financiamiento provincial

El plan de obras debió reestructurarse para reparar los daños provocados por la paralización.

El Invico asumió la ejecución del proyecto con recursos de la Provincia luego de la interrupción del presupuesto nacional asignado. Actualmente se trabaja en la reparación de 26 viviendas y se prevé sumar un lote similar en el corto plazo hasta alcanzar las 52 unidades.

Las tareas previas incluyen desmalezado, limpieza, reparación de estructuras dañadas por el paso del tiempo y restauración de sectores afectados por vandalismo.

La reconstrucción de las áreas deterioradas obligó a incorporar tareas no contempladas en el diseño original, extendiendo los tiempos de entrega.

Proyección del complejo y demanda habitacional

El desarrollo en el barrio Doctor Montaña forma parte del plan de contingencia provincial.

El masterplan contempla más de 100 soluciones habitacionales, de las cuales 76 ya fueron entregadas, 13 registran un avanzado grado de ejecución y 13 están presupuestadas para etapas posteriores.

La continuidad de las tareas se programó de forma progresiva según los fondos disponibles y los compromisos asumidos con las familias adjudicatarias.

De acuerdo con cifras del Gobierno de Corrientes, la demanda habitacional alcanza a unas 30.000 personas inscriptas en toda la provincia.