Día Nacional del Chamamé: reconocieron a referentes de la música correntina

El patio principal del Palacio Municipal de Corrientes fue escenario este viernes de la Vigilia por el Día Nacional del Chamamé, una actividad que reunió a referentes del género y a niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales.

Durante el encuentro, la Municipalidad entregó reconocimientos por su trayectoria y aporte a la música litoraleña a Mirian Asuad, Jorge de la Cruz Balmaceda, Simón de Jesús Palacios, Santiago “Bocha” Sheridan, Mario del Tránsito Cocomarola (hijo), “Coquimarola”, y Oscar “Cacho” Espíndola.

El acto fue encabezado por el intendente Claudio Polich, quien destacó la importancia del chamamé como parte de la identidad cultural correntina y valoró la participación de las nuevas generaciones en la celebración.

“Quisimos homenajear a nuestra historia y sembrar en los más jóvenes y los niños la idea de identidad y pertenencia”, señaló Polich al referirse a la presencia de los chicos de los CDI.

El intendente también adelantó que la Municipalidad prevé impulsar un festival de canción inédita, con especial énfasis en las letras y la poesía vinculadas con la identidad de la ciudad de Corrientes.

Una semana dedicada al chamamé

El viceintendente Ariel Báez, artista chamamecero y promotor del encuentro, destacó la realización de la vigilia en el Palacio Municipal y los reconocimientos a distintos referentes de la música correntina.

La actividad formó parte de la Semana del Chamamé, que incluyó propuestas en distintos espacios culturales municipales, con conversatorios, charlas, talleres de danza y música y espectáculos.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacó que la participación de los niños permitió acercar el chamamé a las primeras infancias y generar un encuentro entre las nuevas generaciones y figuras de la historia del género.

La funcionaria recordó además que el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y señaló que las actividades de la semana estuvieron orientadas a revalorizar la identidad correntina y promover esta expresión cultural.