Corrientes tendrá un fin de semana con chamamé, deporte y música: conocé la agende

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer la agenda de actividades para este fin de semana, con propuestas distribuidas en distintos puntos de la ciudad y opciones vinculadas al deporte, la cultura, la música, la recreación y el cuidado ambiental.

Desde el Municipio aclararon que las actividades previstas para el sábado 19, incluida la programación por el Día Nacional del Chamamé, podrían sufrir modificaciones debido al pronóstico de inclemencias climáticas.

Sábado 19: deporte, cultura y propuestas comunitarias

9: Torneo Regional NEA e Internacional de Pelota Paleta, en el Club San Martín, Salta 1357. Continúa el domingo.

Torneo Regional NEA e Internacional de Pelota Paleta, en el Club San Martín, Salta 1357. Continúa el domingo. 9.45: Conmemoración del Día Internacional de la Paz. El recorrido partirá del Parque Camba Cuá y finalizará en la Plazoleta de la Paz, en 25 de Mayo y Costanera.

Conmemoración del Día Internacional de la Paz. El recorrido partirá del Parque Camba Cuá y finalizará en la Plazoleta de la Paz, en 25 de Mayo y Costanera. 10 a 21: Feria de Artesanos, en Costanera Juan Pablo II y Necochea. Continúa el domingo.

Feria de Artesanos, en Costanera Juan Pablo II y Necochea. Continúa el domingo. 14: Gran Premio de Karting “Ciudad de Corrientes”, en avenida Nini Flores, barrio Santa Catalina, con exposición y pruebas libres.

Gran Premio de Karting “Ciudad de Corrientes”, en avenida Nini Flores, barrio Santa Catalina, con exposición y pruebas libres. 17: “Descubrí Corrientes: Una calle, dos museos. De la historia a la contemporaneidad”, desde el Museo de Arte Contemporáneo (MACC), San Juan 839, hasta el Museo Histórico de la Provincia, 9 de Julio 1044.

“Descubrí Corrientes: Una calle, dos museos. De la historia a la contemporaneidad”, desde el Museo de Arte Contemporáneo (MACC), San Juan 839, hasta el Museo Histórico de la Provincia, 9 de Julio 1044. 18: Gran Velada Boxística Profesional, en Felipe Cabral 2250, con el combate entre “Toto” Gopar y “El Gaucho” Ulibarre.

Gran Velada Boxística Profesional, en Felipe Cabral 2250, con el combate entre “Toto” Gopar y “El Gaucho” Ulibarre. 19 a 3: Patio Cervecero de la Ciudad, en el Paseo Terrazas del Paraná, con gastronomía, cervezas artesanales y música en vivo.

Día Nacional del Chamamé

La programación especial por el Día Nacional del Chamamé tendrá un almuerzo peñero desde las 12, en Junín y España, con platos típicos, música en vivo y artistas del género.

Desde las 18, la actividad central será el Festival en Honor al Taita, en la plazoleta Cocomarola, ubicada en avenida Artigas y Yrigoyen.

Domingo 20: karting, ambiente y actividad física

9: Clasificación, series y final del Gran Premio de Karting “Ciudad de Corrientes”, en Santa Catalina.

Clasificación, series y final del Gran Premio de Karting “Ciudad de Corrientes”, en Santa Catalina. 17: Jornada de limpieza ambiental en el parque Mitre, con participación de voluntarios.

Jornada de limpieza ambiental en el parque Mitre, con participación de voluntarios. 17: Masterclass Internacional de Zumba y Zumba Gold en la plaza de Aconcagua y Los Andes, barrio Concepción, con una fiesta flúor.

La Peña de la Ciudad

El domingo desde las 17, la Peña de la Ciudad se realizará en la plaza de la Tradición, en el barrio San Gerónimo.

La jornada contará con la participación de Raíz Chamamecera, Academia Raíces Correntinas, Kike Acevedo, Los Auténticos de San Luis, Lautaro Prieto y su conjunto, Los Auténticos Intocables, Ulises Verón y su conjunto, Tono Benítez y Los Criollos de Corrientes.

El cierre estará a cargo de un ensamble que interpretará clásicos como “Puente Pexoa”, “Retorno” y “Kilómetro 11”.

Tanto el Festival en Honor al Taita como La Peña de la Ciudad podrán seguirse en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad de Corrientes.