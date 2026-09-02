Primer Mercado de Pulgas en Corrientes: cómo inscribirse para vender objetos usados

La Municipalidad de Corrientes realizará el primer Mercado de Pulgas para que los vecinos puedan ofrecer objetos usados, antiguos o de colección que ya no utilizan, pero que se encuentran en buenas condiciones y pueden tener una nueva oportunidad.

La jornada será el domingo 13 de septiembre y la convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en participar como vendedores. Para hacerlo, deberán contar con al menos 10 objetos para vender.

La inscripción previa estará disponible hasta el 6 de septiembre inclusive, a través del formulario online disponible en bit.ly/MercadodePulgas26 o mediante el código QR del flyer difundido por las redes sociales de la Municipalidad.

Ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3794-266445.

Dar una segunda oportunidad a los objetos

La subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, explicó que la iniciativa busca promover la reutilización y la circularidad de los objetos como prácticas vinculadas al cuidado del ambiente.

“El objetivo es generar un espacio donde la gente que tenga estos objetos que estén bien y que les quiera dar una segunda oportunidad, pueda venderlos ahí y colaborar con ellos, permitirles generar algún ingreso extra”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la propuesta también apunta a generar conciencia sobre la posibilidad de dar una segunda vida a objetos que ya fueron utilizados, pero que todavía se encuentran en condiciones de seguir siendo aprovechados.

De esta manera, el Mercado de Pulgas busca recuperar el valor de objetos que ya no son utilizados por sus propietarios y facilitar que puedan continuar su ciclo de uso en manos de otras personas.