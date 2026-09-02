Con murales y forestación, erradicaron un mini basural en un barrio de Corrientes

En una acción conjunta de articulación público-privada y participación comunitaria, el barrio Anahí de la ciudad de Corrientes recuperó un espacio público que funcionaba como mini basural.

La jornada denominara “Espacio Recuperado” se desplegó en la intersección de las calles Martín Fierro y Vera Peñaloza, donde agentes municipales, voluntarios de la empresa ARCA Continental (embotelladora de Coca-Cola) y alumnos de la Escuela Secundaria Edgar Romero Maciel ejecutaron tareas de limpieza integral, reforestación y acondicionamiento urbano.

La intervención incluyó la pintura de un mural educativo coordinado por los propios estudiantes y el equipo de voluntariado ambiental corporativo, con consignas enfocadas en la correcta separación de residuos, la economía circular y la preservación del entorno barrial.

Educación ambiental, gestión de residuos y desarrollo industrial

El intendente de la capital, Claudio Polich, recorrió los trabajos, dialogó con los vecinos y remarcó la importancia de corregir conductas vinculadas al arrojo indiscriminado de desechos en la vía pública.

"Uno de los problemas más grandes que tenemos es la gestión de los residuos urbanos en la ciudad de Corrientes. Tratamos de corregir conductas que nos van a dañar a todos, sin importar dónde vivamos", afirmó el jefe comunal, destacando además el rol activo de la juventud: “Tenemos que propender a que los jóvenes sean los que eduquen a sus padres”.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que el operativo movilizó a la Delegación Municipal del barrio Anahí, junto a las subsecretarías de Espacio Público e Higiene Urbana.

En tanto, desde la firma privada, la jefa de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad, Mora Dicembrino, ponderó el alcance del programa de voluntariado de la planta logística.

Tras la actividad comunitaria, el intendente Claudio Polich visitó las instalaciones productivas de ARCA Continental, donde mantuvo un encuentro con ejecutivos de la compañía para analizar el desarrollo de la actividad industrial local, posibles inversiones operativas en la ciudad y la continuidad de programas de responsabilidad social.