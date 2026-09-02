Corrientes: renuevan el monumento a Domingo Faustino Sarmiento en el parque Mitre

La Municipalidad de Corrientes avanza con la renovación del monumento a Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en el parque Mitre. La obra será inaugurada el 11 de septiembre, Día del Maestro, y forma parte de las mejoras realizadas en el histórico paseo.

Los trabajos se encuentran actualmente en la etapa final de construcción de la nueva base estructural del monumento. Luego se realizarán las tareas de revestimiento y terminación del espacio.

El proyecto también incluye mejoras en el entorno donde está emplazado el busto de Sarmiento. Se incorporarán flores ornamentales, senderos y elementos paisajísticos para jerarquizar la zona.

La fecha elegida para la inauguración coincide con el Día del Maestro, establecido en homenaje a Sarmiento, ya que se recuerda el aniversario de su fallecimiento y destaca su vínculo con el desarrollo de la educación argentina.

Más obras en el parque Mitre

La intervención forma parte del plan de revalorización que la Municipalidad ejecuta en distintos sectores del parque Mitre. Según detallaron fuentes oficiales, el objetivo es recuperar y embellecer uno de los paseos históricos de la ciudad.

Los trabajos se suman a otras mejoras que se llevaron adelante en el espacio público durante las últimas semanas. El parque ya recibió actualizaciones en sus equipamientos deportivos y en el sistema de iluminación.