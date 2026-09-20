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FE Y GESTIÓN

La Municipalidad acompañó a los peregrinos en la Peregrinación Juvenil a Itatí

Por El Litoral

Domingo, 20 de septiembre de 2026 a las 16:52

La Municipalidad de Corrientes estuvo presente acompañando a los miles de feligreses que participaron de una nueva edición de la Peregrinación Juvenil del NEA rumbo a la Basílica de Itatí.

A lo largo de la jornada, el Municipio instaló un punto de asistencia especialmente equipado sobre la ruta para brindar apoyo, contención y refrigerio a los caminantes. 

En el lugar, los equipos municipales entregaron cocido caliente, torta parrilla, frutas, caramelos, agua y cocido para acompañar el esfuerzo y renovar la energía de los peregrinos en su camino hacia la casa de nuestra Virgen Morena

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