La Municipalidad acompañó a los peregrinos en la Peregrinación Juvenil a Itatí

La Municipalidad de Corrientes estuvo presente acompañando a los miles de feligreses que participaron de una nueva edición de la Peregrinación Juvenil del NEA rumbo a la Basílica de Itatí.

A lo largo de la jornada, el Municipio instaló un punto de asistencia especialmente equipado sobre la ruta para brindar apoyo, contención y refrigerio a los caminantes.

En el lugar, los equipos municipales entregaron cocido caliente, torta parrilla, frutas, caramelos, agua y cocido para acompañar el esfuerzo y renovar la energía de los peregrinos en su camino hacia la casa de nuestra Virgen Morena