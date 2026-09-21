Polich visitó la planta de Quilmes y destacó la articulación público-privada

El intendente de Corrientes, Claudio Polich, realizó una visita institucional a la planta de Cervecería y Maltería Quilmes, donde mantuvo un encuentro con directivos nacionales y locales de la compañía y recorrió las instalaciones.

Durante la jornada, los representantes de la empresa brindaron detalles sobre la actualidad del mercado argentino de cervezas y bebidas gaseosas, el funcionamiento de la planta correntina, sus dimensiones, productos y las distintas etapas de su proceso productivo.

Luego, Polich y parte de su gabinete recorrieron las instalaciones y conocieron el proceso de elaboración y envasado de cerveza y gaseosas, desde la utilización de las materias primas hasta las distintas variedades que se producen.

Acciones sociales y empleo

Otro de los temas abordados fue el trabajo social que la empresa desarrolla en el barrio donde está ubicada la planta.

Según se informó, la compañía lleva adelante acciones de asistencia a comedores y merenderos, provisión de insumos y donación de equipamiento. También realiza relevamientos sobre las condiciones y necesidades de niños y familias de la zona, en algunos casos en articulación con el Municipio.

En este contexto, Polich destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado, tanto para profundizar las acciones sociales como para generar oportunidades vinculadas al empleo y el desarrollo de la ciudad.

“Para nosotros es importante no solamente conservar los vínculos, sino también incorporar determinados parámetros que tiene la empresa privada que le harían muy bien a algunas cuestiones y áreas específicas del servicio estatal”, señaló.

El intendente también planteó que la articulación entre ambos sectores puede contribuir a aprovechar las capacidades existentes y generar nuevas oportunidades para los vecinos.

Ambiente y producción

Durante la visita también se abordaron las políticas ambientales que desarrolla Quilmes en Corrientes y su vinculación con iniciativas municipales.

Entre los objetivos mencionados se encuentran avanzar hacia la carbono neutralidad, reducir el consumo de agua, tratar y reutilizar efluentes y avanzar en políticas vinculadas con los envases y la economía circular.

La empresa informó que logró reducir un 30% el consumo de agua utilizado en sus procesos de elaboración de cerveza durante la última década y que trabaja para que sus envases sean retornables o incorporen un alto porcentaje de material reciclado.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, destacó que la visita permitió profundizar una articulación que ya se viene desarrollando con empresas privadas de la ciudad.

“Entendemos que todas las empresas privadas son desarrolladoras del territorio donde están ubicadas y por eso venimos haciendo un trabajo muy fuerte de articulación con todas ellas”, sostuvo.