El Gran Premio de Karting "Ciudad de Corrientes" reunió a más de 60 pilotos en Santa Catalina

El barrio Santa Catalina fue sede del Gran Premio de Karting "Ciudad de Corrientes", un evento deportivo y recreativo que transformó la avenida Nini Flores en un trazado callejero.

La competencia fue organizada por la Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Turismo y Deportes, junto con las firmas Matu Autocenter y ADB Competición, marcando el retorno de la disciplina a la capital provincial.

La propuesta convocó a más de 60 pilotos distribuidos en ocho categorías, acompañados por equipos técnicos, mecánicos y familias que se desplazaron desde distintos puntos de la región e incluso desde Uruguaiana, Brasil.

Proyección del circuito callejero y educación vial

El intendente Claudio Polich asistió a la jornada de cierre del domingo, donde participó de la entrega de premios y valoró la convocatoria lograda en el nuevo predio urbano.

"Este es un evento muy importante. Nos parece que la avenida Nini Flores es un circuito callejero espectacular y lo está mostrando también con el marco de público que hay", manifestó el jefe comunal.

Asimismo, anticipó la intención de programar nuevas fechas en el lugar e integrar campañas de concientización: "Además vamos a sumar actividades que tienen que ver con la seguridad vial".

Por su parte, el secretario de Turismo y Deportes municipal, José Sand, destacó el impacto económico y la movilización de visitantes que genera el deporte motor en los barrios capitalinos. Desde la Comuna remarcaron la importancia de sostener espacios gratuitos para promover el talento local en distintas categorías automovilísticas.