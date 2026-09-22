Los CDI festejan la llegada de la primavera con un gran evento en el Cocomarola

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia realizará este martes la fiesta anual de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) bajo el lema “Primavera en el Mundo: un viaje de colores, música y alegrías”.

El evento tendrá lugar en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola desde las 18:30, con entrada libre y gratuita, ofreciendo una jornada participativa para toda la familia.

Creatividad, juegos y puesta en valor del trabajo anual

La jornada marcará la celebración de la nueva estación y el trabajo del año.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia.

El encuentro pondrá en el centro de la escena a los niños que asisten a las instituciones provinciales, bajo la consigna “Primavera en el Mundo: un viaje de colores, música y alegrías”.

Habrá números musicales, representaciones de baile, juegos y expresiones creativas diseñadas por el personal docente y los alumnos.

La actividad busca visibilizar y celebrar la labor de contención, estimulación e inclusión que se realiza diariamente en cada uno de los CDI.