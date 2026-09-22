Feriado por la Virgen de La Merced: así funcionarán los servicios municipales este jueves

La Municipalidad de Corrientes informó este martes cómo será el funcionamiento de sus principales servicios y dependencias durante el jueves 24 de septiembre, feriado por el Día de la Virgen de La Merced.

La recolección de residuos se realizará normalmente, de acuerdo con las zonas y horarios habituales. También funcionará la extracción de materiales de los distintos Puntos Verdes.

Qué servicios funcionarán

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) atenderá de 7.15 a 16 en su sede de avenida La Paz 2440, para trámites como retiro de liquidaciones y pago de tributos e impuestos.

El Tribunal de Faltas tendrá una guardia de 8 a 16 para trámites abreviados de secuestros comunes, como el retiro de vehículos de la vía pública. Los distintos juzgados no atenderán durante el feriado.

La Dirección General de Defunciones funcionará de 7 a 19 en la oficina del cementerio San Juan Bautista, exclusivamente para trámites urgentes relacionados con inhumaciones, introducción de cenizas y traslados.

Los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador permanecerán abiertos de 7 a 19 para visitas e inhumaciones.

Transporte, mercados y paseos

Durante el feriado no funcionarán las Unidades de Gestión SUBE ni el servicio de estacionamiento medido. Habrá una guardia de inspección en la oficina de Belgrano 2157.

Los mercados de Abasto (El Piso) y Productos Frescos abrirán de 7.30 a 12.30.

En tanto, los Paseos de Compras de El Piso, El Puerto, la Ex Vía y Zona Norte atenderán normalmente de 9 a 21.

Las Ferias de la Ciudad también funcionarán con normalidad este jueves en la plaza La Cruz, de 8 a 13.

Atención turística

Los Centros de Informes Turísticos tendrán horarios especiales:

Plaza Vera: 7 a 22.

7 a 22. El Puerto: 7 a 15.

7 a 15. Plaza Cabral: 8 a 21.

8 a 21. Terminal: 8 a 20.

8 a 20. Promo Truck: 9 a 21.

Qué dependencias permanecerán cerradas

Durante el feriado no habrá atención en el Centro Emisor de Licencias (CEL), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) ni en las demás oficinas administrativas municipales.

Estas dependencias retomarán su funcionamiento habitual el viernes 25 de septiembre.

Además, durante toda la jornada se mantendrán las guardias de Tránsito, Guardia Urbana, barrido y el Servicio de Ambulancias Municipal (SAMUN).