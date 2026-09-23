Más de 3000 personas celebraron la Primavera con los CDI capitalinos en el Cocomarola

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Desarrollo Social, llevó a cabo la Fiesta de la Primavera en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola con la participación de más de 3000 personas.

El encuentro reunió a niños, docentes y familias de los 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la Capital en una jornada de espectáculos artísticos, color y juegos.

Desde la cartera destacaron la tarea pedagógica de los centros y la amplia cobertura en toda la provincia.

Festejos y espectáculos en el Anfiteatro Cocomarola

La jornada reunió a las comunidades educativas de la primera infancia capitalina.

Pese al clima nublado y fresco, más de 3000 personas entre niños, docentes y tutores colmaron las instalaciones del predio.

Docentes y tutores presentaron sobre el escenario espectáculos de baile y representaciones alusivas a las costumbres primaverales de distintas partes del mundo.

Las familias actuaron como organizadoras y creadoras de los vestuarios y de las distintas puestas en escena presentadas.

Acompañamiento institucional y cobertura provincial

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social remarcaron el rol social de las instituciones de la niñez.

El jefe de Gabinete del Ministerio, Manuel Santamaría, valoró que el evento simboliza el "cultivar valores, regar amor y ayudar a crecer de manera firme y segura" a los niños.

El funcionario destacó el involucramiento de las familias en cada detalle de la formación que brindan los centros.

Se recordó que la provincia cuenta con otros 17 CDI en distintas localidades del interior, alcanzando una atención diaria estimada en 5.100 niños y niñas en Corrientes.