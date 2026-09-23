Corrientes será sede de una feria de especialidad que elegirá al Mejor Barista del NEA

La Municipalidad de Corrientes acompañó la presentación de la feria gastronómica y certamen regional que buscará definir al Mejor Barista del NEA.

El evento se desarrollará este sábado 26 de septiembre en la cafetería "Serafín Café" con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con charlas técnicas, degustaciones y la participación de 18 competidores de Corrientes, Resistencia, Formosa y Posadas. El ganador clasificará directamente a la Final Nacional en la provincia de Tucumán.

Feria gastronómica y articulación público-privada

El Municipio capitalino promueve el desarrollo de este nicho gastronómico en constante expansión.

La feria abrirá sus puertas este sábado 26 de 10 a en "Serafín Café", ubicado en Entre Ríos 569, entre 25 de Mayo y avenida Costanera General San Martín.

La entrada será libre y gratuita para vecinos, turistas y amantes del café de especialidad.

La subsecretaria de Turismo, Paula Amarilla, destacó el trabajo articulado con emprendedores para afianzar el rubro en la ciudad y generar nuevas alternativas turísticas.

Andrés García, organizador de la jornada, confirmó que habrá disertaciones sobre la evolución del café de especialidad en el país, técnicas de tostado y cultivo provincial.

Competencia de baristas con proyección nacional

El certamen técnico reunirá a representantes de cuatro provincias del Nordeste.

Cada participante dispondrá de 15 minutos para preparar tres bebidas frente al jurado, incluyendo una bebida de autor que sintetice el trabajo del agricultor, el tostador y el barista.

Quien se consagre con el primer puesto obtendrá el cupo directo para representar al NEA en el torneo "Mejor Café Madre", la Final Nacional de Baristas que se disputará en la provincia de Tucumán entre 14 jurisdicciones.