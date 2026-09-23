Corrientes reúne en tres jornadas a coros de adultos mayores de la región en el 4° Purahei Porá

La Municipalidad de Corrientes llevará a cabo la cuarta edición del Encuentro Purahei Porá ("Canto Lindo", en guaraní), una cumbre de agrupaciones corales de adultos mayores que reunirá a representantes de la región del Noreste argentino.

Las tres jornadas se desarrollarán desde este jueves 24 hasta el sábado 26 de septiembre en el escenario del anfiteatro José Hernández, sobre la Costanera capitalina, con acceso libre y gratuito para el público.

La propuesta institucional busca promover un espacio de intercambio socio-cultural a través del canto, contando con la presencia de delegaciones artísticas de las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe y Formosa.

Durante los tres días de festival, actuará como anfitrión el Coro Yasy, bajo la dirección general de la profesora Hebe Laura Bergagno y la dirección musical y arreglos de los profesores Miguel Hidalgo y David Ocampos.

Integración regional e impacto cultural en la Costanera

Respecto a los objetivos del evento, la secretaria de Cultura y Educación del Municipio, Keren Anderson, subrayó que el canto coral funciona como un canal de integración comunitaria.

"Va a ser una experiencia muy especial y es una actividad abierta, para todas las edades", afirmó la funcionaria, destacando que el encuentro genera espacios de "encuentros, hermanamientos e historia".

En ese sentido, Anderson remarcó que la estadía de las delegaciones visitantes fomentará además el circuito turístico y recreativo local durante el fin de semana. Finalmente, desde la Comuna invitaron a vecinos y turistas a sumarse a las presentaciones en la Costanera para acompañar la identidad cultural y el talento de los coros de adultos mayores.

Cronograma de actividades

Jueves 24: la apertura

La primera jornada se iniciará a las 18 y contará con la participación de:



• Orquesta y coro municipal Herminio Giménez , de la ciudad de Corrientes. Director: Diego Gómez Dabrio.



• Coro del Centro de Rehabilitación Neurocognitiva del Hospital Geriátrico , de la ciudad de Corrientes. Dirección: Lucas Zaracha.



• Coro del Club de Abuelos “Edad Feliz” , de la ciudad de Corrientes. Dirección: profesora Teresita Villordo.



• Coro “Voces del Corazón”del Centro de Jubilados de la Provincia, ciudad de Corrientes. Dirección: profesor Javier Romero.



• Coro “Voces de Otoño” , de Barranqueras, Chaco. Dirección: Belén Peche.



• Coro “Nendivey” , de la ciudad de Corrientes. Dirección: profesor Ricardo Rodríguez.

Viernes 25: voces de la región

La segunda jornada, que iniciará a las 19, reunirá a:



• Coro “Milagro de Amor” de la Municipalidad de Corrientes, Corrientes Capital. Dirección: profesor Carlos Alberto Pereyra.



• Coro “Voces de Encuentro” , de Resistencia, Chaco. Dirección: profesor Nicolás Femenia.



• Coro “Tercera Primavera” , de Reconquista, Santa Fe. Dirección: profesora Mariela Schmidt.



• Coro de la Asociación Italiana de Resistencia, Chaco. Dirección: profesora Hebe Laura Bergagno.



• Coro “Japurahei Guaranime” , de la ciudad de Corrientes. Dirección: profesora Sheila Seifert.

Sàbado 26: jornada de cierre

El último día, desde las 18, contará con las presentaciones de:



• Coro “Tercera Primavera” , de Reconquista, Santa Fe. Dirección: profesora Mariela Schmidt.



• Coro “Huella Coral” , con apoyo de la Municipalidad de Empedrado. Dirección: profesor Jorge Pose Urtury.



• Coro “Musiqué” , de Formosa Capital. Dirección: profesora Norma Berni.



• Coro “Kolot Baruaj - Voces en el viento” , de Corrientes Capital. Dirección: licenciada Silvia Fatelevich.



• Coro “Volver a Vivir” , Círculo de la Tercera Edad de Puerto Tirol, Chaco. Dirección: profesora Hebe Laura Bergagno.



•Coro Estable de IESVA, Instituto de Educación Superior Villa Ángela, Chaco. Dirección: profesora Raquel Sisi.