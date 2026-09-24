Corrientes: los tractores adquiridos tras la subasta municipal ya están en funcionamiento

Los dos tractores adquiridos por la Municipalidad de Corrientes tras la subasta pública de junio ya fueron incorporados a distintas áreas de servicios. Uno de ellos comenzó a trabajar en tareas de desmalezamiento en Santa Catalina y en sectores de las rutas provinciales 5, 43 y 99.

La compra se concretó luego del remate realizado el 27 de junio en el Parque Industrial Santa Catalina. La subasta incluyó motocicletas, utilitarios, camionetas, maquinaria vial y otros equipos que permanecían fuera de servicio.

La renovación del parque automotor

Según informó la Municipalidad, el remate permitió recaudar alrededor de $54 millones y, con parte de esos recursos, se adquirieron los dos tractores destinados a las áreas de Obras Públicas y Servicios Públicos.

La subasta fue la primera realizada por el Municipio después de 25 años y permitió disponer de vehículos y maquinarias que ya no estaban en condiciones de prestar servicio.

La administración municipal señaló que el objetivo es renovar parte del parque automotor y fortalecer el equipamiento de las distintas áreas.





