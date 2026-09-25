Entre 2.000 imágenes, eligieron las 10 mejores fotos de lapachos en Corrientes

El concurso fotográfico “La ciudad que queremos florece” organizado por la Municipalidad de Corrientes, ya dio a conocer sus diez finalistas. Más de 2.000 imágenes fueron seleccionadas por un jurado convocado especialmente para la ocasión y ahora pasan a la votación popular en @municorrientes.Desde este viernes, los vecinos y vecinas pueden elegir su favorita en Instagram @municorrientes hasta el lunes 28 de septiembre a las 9. El ganador o ganadora se llevará un iPhone 17 Pro Max.







La convocatoria, impulsada desde la gestión del intendente Claudio Polich, fue libre y gratuita y permaneció abierta hasta el pasado domingo 20 de septiembre. La consigna invitó a capturar con el celular la imagen de un árbol favorito de la ciudad en flor, sin requerir experiencia previa. El objetivo fue promover la belleza natural de Corrientes, poner en valor su flora urbana y estimular el cuidado del ambiente y de los espacios públicos.

Cachito Monzón- fotógrafo de El Litoral- Municipalidad de Corrientes

La respuesta alcanzó más de 2.000 fotografías y reflejó el interés generado por la propuesta.Los diez finalistas son:Las fotografías (identificadas con un número del) ya fueron publicadas este viernes 25 de septiembre en @municorrientes. Los vecinos y vecinas pueden votar colocando en los comentarios el número de su foto favoritaLa imagen con más votos será la ganadora y su autor o autora recibirá un iPhone 17 Pro Max. El resultado se comunicará ese mismo lunes en las redes municipales.





La preselección técnica estuvo a cargo del jurado integrado por el pastor Ignacio Tellechea, en representación del culto evangélico; Fernando Cuenya, por el Arzobispado de Corrientes; Gustavo Martínez, director del Vivero Municipal; Diana Correa, encargada de cuadrillas de Espacios Públicos en la zona Costanera; Angela Burgos, profesora de Paisajismo en la Universidad Nacional del Nordeste; e Isidro “Cachito” Monzón, fotoreportero de amplia trayectoria en medios locales.

Municipalidad de Corrientes

El jurado consideró la identidad local y la representación de la vida cotidiana; la narrativa conceptual, calidad, pertinencia y emotividad de la descripción; y la estética visual, incluyendo composición, manejo de la luz e impacto general.Durante la deliberación, el fotógrafo del diarioIsidrodestacó: “Felicito a la Municipalidad por haber hecho este concurso. Para mí es una alegría tremenda por la cantidad de jóvenes aprendiendo lo que es la fotografía”.Gustavo Martínez sostuvo: “Es un evento que revaloriza el ambiente, la flora urbana. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por recomponer el paisaje urbano y este tipo de eventos estimula el compromiso ciudadano de cuidar y valorar lo que se tiene”.Ignacio Tellechea, en tanto, señaló: “Son fotos muy buenas, tomadas con profesionalismo, desde distintos ángulos. Fue una experiencia muy buena”, y remarcó que la propuesta “hace que en la ciudad pueda valorar más nuestras flores naturales”, concluyó.