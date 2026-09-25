Playas en Corrientes: cuándo habilitan los cinco balnearios

El calor comienza a sentirse con más intensidad en Corrientes y la habilitación de las cinco playas ya tiene fecha. Desde la Dirección de Playas de la Municipalidad de Corrientes confirmaron a El Litoral, que la temporada de playas comenzará oficialmente el próximo jueves 1 de octubre. Además, señalaron que el nivel del Paraná será monitoreado día a día para definir las condiciones de cada balneario.

En una nueva edición del programa “El verano más largo del país”, los balnearios Arazaty I y II, Molina Punta e Islas Malvinas I y II contarán con los servicios correspondientes. Sin embargo, desde el Municipio aclararon que las condiciones de cada playa estarán sujetas a la evolución del nivel del río.

Adrián Meza, director de Playas de la Municipalidad de Corrientes, señaló a El Litoral: “El primero de octubre se coloca el boyado en las cinco playas. Siempre y cuando el río lo permita, hasta ahora están accesibles, pero depende de cómo se comporte la crecida”.

Cuándo será el acto inaugural

Meza confirmó que el acto inaugural de la temporada será el 4 de octubre. La apertura formal de los balnearios se realizará mientras continúan los monitoreos sobre el comportamiento del Paraná, que en los últimos días registró una suba de su nivel en distintos puntos de la provincia.

“Hay playas que tienen mucho menos superficie de balneario por el hecho de que el río está creciendo. Veremos como esta el Paraná de acá al 1, lo vamos a analizando día por día”, agregó a este medio. De esta manera, aunque la temporada comenzará en la fecha prevista, la superficie disponible para los bañistas podría variar según la evolución de la crecida.

Así, Corrientes dará inicio a la temporada de playas el próximo 1 de octubre, aunque la situación del Paraná será determinante para las condiciones de cada balneario. Desde el Municipio anticiparon que el escenario será evaluado de manera diaria para garantizar que la habilitación se realice de forma segura.