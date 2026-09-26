Corrientes: capacitaron a más de 200 tarjeteros en RCP y uso de desfibriladores

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este sábado que más de 200 trabajadores de Estacionamiento Medido participaron de una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA).

La actividad se realizó este viernes en el parque Camba Cuá y fue coordinada por las secretarías de Salud y Movilidad y Seguridad Ciudadana, junto con capacitadores de la Sociedad de Cardiología de Corrientes (SOCACORR), Rotary Club Corrientes Sur e Instituto de Cardiología de Corrientes.

Durante el encuentro, los trabajadores participaron de una instancia teórica y otra práctica para aprender a reconocer una emergencia cardiovascular, realizar maniobras de RCP y utilizar correctamente un DEA.

Desde la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana señalaron que la capacitación también busca extenderse a otras áreas municipales que desarrollan tareas en la vía pública, como Tránsito, Guardia Urbana, Seguridad Vial, Transporte y el equipo de troperos de Animales Sueltos.

La iniciativa se vincula además con el convenio firmado entre la Municipalidad y el Rotary Club Corrientes Sur para instalar desfibriladores en distintos puntos de las avenidas Costanera General San Martín y Costanera Juan Pablo II, con el objetivo de conformar un corredor cardioprotegido.