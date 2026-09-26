Fin de semana en Corrientes: habrá ferias, música, deportes y cultura

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer la agenda de actividades para este fin de semana, con propuestas distribuidas en distintos espacios públicos de la ciudad.

Entre las opciones se destacan la Expo Café y Competencia de Baristas, el 4° Encuentro Purahei Porá, ferias de artesanos, actividades deportivas, Descubrí Corrientes, cine para niños, la 5° Jornada Interbarrios “Jacinto Mamuh”, Muni Sunset y la Peña de la Ciudad.

Sábado 26

Expo Café y Competencia de Baristas: de 10 a 21, en calle Entre Ríos entre Costanera y 25 de Mayo.

de 10 a 21, en calle Entre Ríos entre Costanera y 25 de Mayo. Feria de Artesanos de Costanera Sur: de 10 a 21, en Costanera Juan Pablo II y Necochea.

de 10 a 21, en Costanera Juan Pablo II y Necochea. Deporte y recreación: desde las 16, en la plaza de los Ex Combatientes de Malvinas, avenida Frondizi y Cangallo.

desde las 16, en la plaza de los Ex Combatientes de Malvinas, avenida Frondizi y Cangallo. Fútbol Tenis y Tejo: desde las 16, en el Parque Camba Cuá. Actividad gratuita.

desde las 16, en el Parque Camba Cuá. Actividad gratuita. Fútbol Waliki: desde las 16, en la playa Arazaty I. Actividad gratuita.

desde las 16, en la playa Arazaty I. Actividad gratuita. Zumba y Ritmos: en la plaza Capitán Giachino, Saavedra y Necochea. Iniciales a las 16 y avanzados a las 17.

en la plaza Capitán Giachino, Saavedra y Necochea. Iniciales a las 16 y avanzados a las 17. Descubrí Corrientes: desde las 17, recorrido “Iberá y el entorno natural en Corrientes”, con inicio en Casa Iberá y continuidad en el Parque Camba Cuá.

desde las 17, recorrido “Iberá y el entorno natural en Corrientes”, con inicio en Casa Iberá y continuidad en el Parque Camba Cuá. Cine para niños: desde las 16, en el CIC San Ignacio.

desde las 16, en el CIC San Ignacio. 5° Jornada Interbarrios “Jacinto Mamuh”: desde las 16, en la plaza de los Constituyentes, con participación del Ballet Municipal 7 Corrientes, la Orquesta y Coro Herminio Giménez y cierre de Pedro Ríos.

desde las 16, en la plaza de los Constituyentes, con participación del Ballet Municipal 7 Corrientes, la Orquesta y Coro Herminio Giménez y cierre de Pedro Ríos. Jornada deportiva con Gimnasio Energym: desde las 17, en Terrazas del Paraná. Habrá Body Pump, Body Combat y Power Jump.

desde las 17, en Terrazas del Paraná. Habrá Body Pump, Body Combat y Power Jump. 4° Encuentro Purahei Porá: desde las 18, en el anfiteatro José Hernández de la Costanera, con la participación de coros de adultos mayores de Corrientes, Chaco, Santa Fe y Formosa.

desde las 18, en el anfiteatro José Hernández de la Costanera, con la participación de coros de adultos mayores de Corrientes, Chaco, Santa Fe y Formosa. Muni Sunset: desde las 18, en el playón bajo el puente General Belgrano, con feria de vinilos, gastronomía, cervezas artesanales y música.

Domingo 27

Feria de Artesanos de Costanera Sur: de 10 a 21.

de 10 a 21. Deporte y recreación en barrio Quintana: desde las 16.

desde las 16. Fútbol Tenis y Tejo: desde las 16, en el Parque Camba Cuá.

desde las 16, en el Parque Camba Cuá. Fútbol Waliki: desde las 16, en la playa Arazaty I.

desde las 16, en la playa Arazaty I. Zumba y Ritmos: desde las 16 para iniciales y desde las 17 para avanzados, en la plaza del barrio Laguna Brava.

Peña de la Ciudad

El domingo, desde las 17, la Peña de la Ciudad se realizará en la plaza de la Tradición del barrio San Gerónimo, en avenida Raúl Alfonsín y Laprida.

La jornada contará con la participación de Los del Paraná, Chaque tu Suela, Kike Acevedo, El Rejunte Chamamecero, Los Auténticos de San Luis, Ulises Verón y su conjunto, además de academias y artistas locales.

La Peña también podrá seguirse en vivo por Facebook y YouTube de la Municipalidad de Corrientes.