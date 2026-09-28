Corrientes: un incendio en un tablero eléctrico generó alarma en un edificio del barrio Cambá Cuá

Un principio de incendio registrado este lunes cerca del mediodía provocó momentos de tensión y un importante operativo de emergencia en pleno barrio Cambá Cuá de la ciudad de Corrientes.

El foco ígneo se desencadenó en el sector de los tableros eléctricos de un edificio ubicado sobre la calle Bolívar al 200, entre Padre Borgatti y Don Bosco.

La falla en la instalación eléctrica destruyó la totalidad de la estructura del tablero y generó una densa humareda en el hall de ingreso del inmueble, lo que motivó la rápida alerta de los vecinos del lugar a los servicios de rescate.

Intervención de bomberos y daños materiales

Minutos después de ser convocados, efectivos de los Bomberos Voluntarios arribaron a la escena y desplegaron las maniobras de extinción. El personal técnico logró sofocar el fuego de forma inmediata, impidiendo que las llamas avanzaran hacia los inmuebles contiguos.

Los daños se limitaron a la infraestructura eléctrica del edificio y al ennegrecimiento del área de acceso principal.