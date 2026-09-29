Corrientes se prepara para el Karaí Octubre con mbaipy gratis, música y danza

La Municipalidad de Corrientes organizará este jueves 1.º de octubre una jornada cultural y gastronómica para ahuyentar al Karaí Octubre y revalorizar las costumbres de origen guaraní.

En el Centro Cultural Adolfo Mors, Casa Molinas y la Casa del Bicentenario se ofrecerán degustaciones gratuitas de mbaipy y arroz con pollo, acompañadas por elencos artísticos, durante la mañana.

Por la tarde, los festejos se trasladarán al Mercado de Productos Frescos de Ex Vía.

Circuito cultural y degustación matutina

Las actividades darán inicio al a la mañana en tres centros culturales representativos de la ciudad:

Las intervenciones se concentrarán desde las 10:30 en el Centro Cultural Adolfo Mors, Casa Molinas y la Casa del Bicentenario.

Para acompañar esta fecha se destaca la gastronomía tradicional, por lo que servirá un convite gratuito de platos típicos como mbaipy y arroz con pollo para representar la abundancia y recibir la bendición popular.

Además, el público podrá disfrutar del espectáculo del Ballet Municipal 7 Corrientes junto al elenco tradicional, complementados con instalaciones temáticas y visitas guiadas.

Cierre vespertino en el Mercado de Ex Vía

La agenda continuará durante la tarde con propuestas comerciales y artísticas para la comunidad.

Desde las 18 hasta las 21 las celebraciones se trasladarán al Mercado de Productos Frescos y Paseo de Compras Ex Vía (Dr. Carrillo entre Lisandro Segovia y Pío XII)., donde se realizarán degustaciones de platos regionales.

También actuará el ballet folklórico, así como se desplegarán espectáculos musicales, sorteos y entrega de regalos.

La secretaria de Cultura y Educación, Keren Anderson, destacó que el objetivo de la iniciativa es generar espacios de encuentro para transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones.