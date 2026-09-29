Corrientes avanza con obras pluviales como prevención al fenómeno “El Niño”

La Municipalidad de Corrientes avanza con una nueva obra de infraestructura pluvial en el barrio San Antonio Oeste, que también beneficiará al San Roque. Como parte de la prevención ante el fenómeno climático de “El Niño”, buscan mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir los anegamientos en este sector de la zona sur.

La intervención contempla la colocación de 1.140 metros lineales de cañerías de hormigón armado, además de nuevos puntos de captación y conexiones con la red existente.

Más de un kilómetro de cañerías

Del total, la obra contempla 258 metros de caños de 1,20 de diámetro, 130 de un metro, 277 de 80 centímetros y otros 475 de 60 centímetros.

La obra también se constituye por 21 sumideros y distintas estructuras de captación y registro, además de dos empalmes con la red existente. El objetivo es ampliar la capacidad del sistema y facilitar su mantenimiento.