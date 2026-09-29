Recolección de residuos en Corrientes: no habrá servicio diurno este viernes

La Municipalidad de Corrientes informó que este viernes 2 de octubre no se prestará el servicio de recolección domiciliaria de residuos en la ciudad durante el turno diurno, en el marco de la conmemoración del Día del Recolector municipal.

No obstante, la prestación nocturna operará de manera habitual.

La jornada conmemorativa se encuentra instituida a nivel nacional mediante la Ley 24.854, sancionada por el Congreso de la Nación el 18 de junio de 1997, norma que reconoce la tarea que realiza diariamente el personal de Higiene Urbana en el saneamiento y mantenimiento de la vía pública.

Recomendaciones para los vecinos

La Municipalidad solicita la colaboración de las familias que residen en los barrios comprendidos dentro del itinerario matutino del camión recolector, pidiendo expresamente no sacar las bolsas de basura a la calle durante la mañana del viernes para prevenir la acumulación de desechos y la obstrucción de desagües.







Entre tanto, el cronograma habitual de limpieza y recolección se restablecerá de forma normal a partir del sábado en el servicio diurno.