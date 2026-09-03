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Desarrollo Social

Cronograma confirmado para la compra de la Garrafa Social en Corrientes

El acceso a este beneficio de desarrollará en el marco del operativo itinerante "La Muni en tu barrio".

Por El Litoral

Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 12:26

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia difundió el cronograma oficial de comercialización del Garrafa Social en la ciudad de Corrientes.

Durante las jornadas del miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, los camiones garraferos recorrerán los barrios Ongay, Sapucay y Laguna Brava en puntos estratégicos y operativos territoriales coordinados para facilitar el acceso al gas envasado.

Miércoles 9 de septiembre: operativo en barrio Ongay

La atención comenzará a mitad de semana en el marco del programa municipal de servicios:

  • Punto de venta: en la intersección de las calles Pergamino entre Boston y Berazategui, de 10 a 11:30.

  • Modalidad: se desarrollará de forma conjunta con el operativo itinerante "La Muni en tu barrio".

Jueves 10 de septiembre: recorridas por Sapucay y Laguna Brava

La distribución continuará durante la jornada del jueves en dos sectores de la zona este capitalina.

  • Barrio Sapucay: el camión se ubicará frente al Comedor "Nuestra Señora de Lourdes", situado en la esquina de Ismael Grosso y Hernán Félix (también en el marco de "La Muni en tu barrio"), en el horario de 10 a 11.

  • Barrio Laguna Brava: en el edificio de la Delegación Municipal, sobre las calles Mocito Acuña y Ministro Fernández, de 11:30 a 12:30.

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