Cronograma confirmado para la compra de la Garrafa Social en Corrientes

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia difundió el cronograma oficial de comercialización del Garrafa Social en la ciudad de Corrientes.

Durante las jornadas del miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, los camiones garraferos recorrerán los barrios Ongay, Sapucay y Laguna Brava en puntos estratégicos y operativos territoriales coordinados para facilitar el acceso al gas envasado.

Miércoles 9 de septiembre: operativo en barrio Ongay

La atención comenzará a mitad de semana en el marco del programa municipal de servicios:

Punto de venta: en la intersección de las calles Pergamino entre Boston y Berazategui, de 10 a 11:30.

Modalidad: se desarrollará de forma conjunta con el operativo itinerante "La Muni en tu barrio".

Jueves 10 de septiembre: recorridas por Sapucay y Laguna Brava

La distribución continuará durante la jornada del jueves en dos sectores de la zona este capitalina.