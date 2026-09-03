Cronograma confirmado para la compra de la Garrafa Social en Corrientes

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia difundió el cronograma oficial de comercialización del Garrafa Social en la ciudad de Corrientes.
Durante las jornadas del miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, los camiones garraferos recorrerán los barrios Ongay, Sapucay y Laguna Brava en puntos estratégicos y operativos territoriales coordinados para facilitar el acceso al gas envasado.
Miércoles 9 de septiembre: operativo en barrio Ongay
La atención comenzará a mitad de semana en el marco del programa municipal de servicios:
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Punto de venta: en la intersección de las calles Pergamino entre Boston y Berazategui, de 10 a 11:30.
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Modalidad: se desarrollará de forma conjunta con el operativo itinerante "La Muni en tu barrio".
Jueves 10 de septiembre: recorridas por Sapucay y Laguna Brava
La distribución continuará durante la jornada del jueves en dos sectores de la zona este capitalina.
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Barrio Sapucay: el camión se ubicará frente al Comedor "Nuestra Señora de Lourdes", situado en la esquina de Ismael Grosso y Hernán Félix (también en el marco de "La Muni en tu barrio"), en el horario de 10 a 11.
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Barrio Laguna Brava: en el edificio de la Delegación Municipal, sobre las calles Mocito Acuña y Ministro Fernández, de 11:30 a 12:30.