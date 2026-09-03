Corrientes: el CDI Anahí celebró 40 años de compromiso con la primera infancia

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) "Anahí" celebró sus cuatro décadas de historia institucional con un acto que incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa y la participación de autoridades, docentes y familias.

El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, encabezó los festejos y ratificó el compromiso del Gobierno provincial de continuar fortaleciendo la atención integral de la niñez en los barrios correntinos.

Celebración comunitaria y autoridades presentes

El aniversario reunió a los protagonistas de la historia y el presente de la institución.

La jornada conmemorativa sumó a directivos, maestras jardineras, tutores, niños y familias del barrio.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, y la directora de Niñez y Familia, Claudia Ruiz Díaz.

Se realizó una ceremonia formal de homenajes para inmortalizar los 40 años de servicio educativo y social del centro con el descubrimiento de una placa conmemorativa.

Reconocimiento a las docentes y compromiso provincial

Las autoridades destacaron la contención cotidiana a la primera infancia. La directora de Niñez y Familia, Claudia Ruiz Díaz, agradeció el profesionalismo y la entrega diaria de las maestras en el acompañamiento integral de los alumnos.

El ministro José Irigoyen felicitó al equipo de trabajo y remarcó: “Hablar del equipo es hablar de un ejemplo; desde el Ministerio vamos a seguir acompañando porque cuando se trabaja en equipo se pueden hacer grandes cosas”.

El Gobierno provincial reafirmó el desarrollo y sostenimiento de los espacios de cuidado infantil como pilar fundamental de la contención social.