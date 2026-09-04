Un camión derramó aceite en las calles de Corrientes y provocó la caída de motociclistas

Un camión distribuidor derramó aceite comestible sobre las calles del centro de Corrientes capital y provocó la caída de varios motociclistas. El vehículo trasladaba la mercadería entre sucursales de una cadena de supermercados local.

Según trascendió, el derrame ocurrió durante el trayecto hacia una sucursal de la avenida Armenia. La superficie de la calles quedó resbaladiza, lo que complicó el tránsito y obligó a interrumpir parcialmente la circulación en distintos puntos del sector céntrico.

Arena en las zonas afectadas

Uno de los casos de cierre se dio en la calle Bolívar que permaneció cortada entre Córdoba y la plaza Torrent. Además, ante el riesgo de nuevas caídas, se dispersó arena sobre el asfalto para absorber parte del líquido y mejorar la adherencia.

Los bomberos trabajaron en el lugar para reducir el peligro de los conductores, ya que la situación generó preocupación debido a las personas que terminaron deslizándose.

La problemática con el aceite también se dio en la calles Yrigoyen, Roca y 9 de Julio. La misma situación se extendió por la avenida Gobernador Ruiz y terminó en Armenia.