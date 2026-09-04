Cielo limpio en Corrientes: se retiraron cables en otra cuadra del casco histórico

La Municipalidad de Corrientes continúa con el programa "Cielo Limpio" y retiró cables en desuso de una nueva cuadra. Los trabajos se realizaron hoy sobre la calle Buenos Aires, entre Fray José de la Quintana y Plácido Martínez.

La intervención busca reducir la contaminación visual, mejorar la seguridad urbana y contribuir a la puesta en valor del patrimonio arquitectónico. Las tareas se realizan junto con empresas proveedoras de servicios para ordenar los tendidos existentes.

En el sector cercano a la plaza 25 de Mayo no había cruces aéreos longitudinales, por lo que los equipos trabajaron principalmente sobre los trazados diagonales. Además, se realizaron correcciones en las líneas que continúan activas.

El cronograma continuará en septiembre y octubre

El programa ya intervino distintos sectores del centro durante los últimos meses. El 21 de agosto, los trabajos se realizaron sobre Buenos Aires, entre 25 de Mayo y Carlos Pellegrini, además de otros tramos de Salta y 25 de Mayo.

Los próximos trabajos están previstos para el 18 de septiembre y se enfocarán sobre la calle La Rioja, entre Plácido Martínez y 25 de Mayo. Además, el 2 de octubre la intervención continuará hasta Pellegrini.

Luego, los operativos se trasladarán a calle San Juan, donde está previsto completar el tramo entre Fray José de la Quintana y Pellegrini. Las jornadas están programadas para los días 16 y 30, aunque dependerán de las condiciones climáticas.