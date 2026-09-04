Maratón barrial, Patio Cervecero y Ciudad de Diseño: las propuestas para el fin de semana en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes presentó la grilla de actividades deportivas, culturales y recreativas gratuitas diagramadas para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en diversos paseos y espacios verdes de la ciudad.

La programación incluye desde circuitos turísticos guiados hasta competencias deportivas barriales, ferias artesanales y espectáculos musicales.

En el plano comercial y artesanal, la Feria de Artesanos se instalará durante ambos días, de 10:00 a 21:00, en la intersección de la avenida Costanera Juan Pablo II y la calle Necochea.

En paralelo, los amantes de la historia local podrán sumarse al circuito guiado “Descubrí Corrientes: Punta San Sebastián y plaza 25 de Mayo”, cuyo punto de encuentro será Punta San Sebastián este sábado a las 17:00.

Talentos barriales, gastronomía y agenda deportiva

Este sábado, a partir de las 16:00, la plaza San Pantaleón del barrio Laguna Seca albergará una nueva instancia clasificatoria del certamen barrial de música y danza, Jacinto Mamuh.

La jornada contará con un cierre chamamecero a cargo de Raúl Alonso y seleccionará a los competidores que avanzarán a la gran final del 24 de octubre, donde se disputarán acreditaciones para la Fiesta Nacional del Chamamé 2027, instrumentos y equipamiento de sonido.

Para la oferta gastronómica y de esparcimiento, la avenida Costanera General San Martín albergará dos polos de atracción:

Patio Cervecero: sábado desde las 19:00 en el Paseo Terrazas del Paraná (avenida Costanera General San Martín y Tomás Edison), con degustación de cervezas artesanales y música en vivo.

Ciudad de Diseño: domingo a las 16:30 en el anfiteatro José Hernández, con exposición de objetos de autor, diseño de indumentaria y patio gastronómico.

En materia deportiva, el barrio Molina Punta recibirá este sábado una nueva edición de la Maratón Barrial en la plaza Forte (Las Gardenias y José Negro), con largada programada a las 16:00.

La agenda en los barrios se completará con actividades recreativas en la plaza de los Ex Combatientes de Malvinas (barrio Quintana), clases de Zumba y Ritmos el domingo desde las 16:00 en la plaza Ex COM (barrio Bañado Norte), torneos de Fútbol Waliki en la playa Arazaty I y disciplinas de playa en el Parque Cambá Cuá.

Por último, el domingo el baile tradicionalista volverá a la plaza de la Tradición del barrio San Gerónimo con la presentación del Dúo Ramírez-Núñez, Rocío de los Milagros, Agrupación Los Mitaí, Los Ahijados de los Chaque Che, Tono Benítez y Los Criollos de Corrientes, Eric y Alex, y Selva Guaraní.

El espectáculo folclórico contará con transmisión en directo por las plataformas digitales oficiales de la Comuna.