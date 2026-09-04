Vandalismo en Corrientes: robaron cables y dañaron luminarias en plazas La Cruz y Belgrano

Una nueva seguidilla de hechos delictivos vinculados al robo de cables y vandalismo provocó alarma en los paseos públicos del casco céntrico de la ciudad de Corrientes.

Entre el jueves y viernes, cuadrillas operativas constataron severos destrozos en las luminarias de las plazas La Cruz y Belgrano, donde los agresores dañaron los artefactos y dejaron el cableado de alimentación eléctrica al descubierto.

La Municipalidad advirtió que más allá del costo económico de reposición de los insumos, el principal factor de riesgo radica en la peligrosidad de las instalaciones manipuladas, dado que los cables expuestos permanecen con tensión activa, representando una amenaza directa de electrocución para niños y transeúntes.

Denuncia fiscal y pedido de colaboración a los vecinos

Ante la gravedad del caso, las autoridades municipales formalizaron la presentación judicial correspondiente en la Comisaría Seccional Primera, quedando la causa caratulada bajo el Legajo de Investigación Fiscal N° 214723/2026.

La Comuna instó a la comunidad a colaborar con la prevención de estos delitos e informaron que, ante cualquier movimiento sospechoso o manipulación irregular de los postes de alumbrado, se debe realizar la denuncia inmediata a través de la línea de atención municipal 147 o al servicio de emergencias policiales 911.