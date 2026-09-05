Playa Malvinas II: reconstruyeron la defensa costera y suman nuevas obras en la Costanera

El intendente Claudio Polich supervisó las obras que la Municipalidad de Corrientes ejecuta en la playa Islas Malvinas II, donde ya finalizó la reconstrucción de la defensa costera y ahora se avanza con nuevas intervenciones para mejorar la infraestructura y la seguridad del espacio.

La estructura había sufrido un importante deterioro producto de la erosión y el socavamiento, luego de la caída de un árbol de gran porte durante un período de intensas lluvias.

La nueva defensa tiene aproximadamente 60 metros de longitud y 3 metros de altura, e incorpora sistemas de drenaje para facilitar el escurrimiento del agua y evitar que continúe afectando la barranca.

Más servicios para la playa

Como parte de la segunda etapa, se construirán nuevas escaleras de acceso a la playa, una plataforma para ampliar el espacio de la Costanera y se intervendrán los tres desagües pluviales ubicados en el sector.

El objetivo es mejorar los accesos, generar nuevos espacios de circulación y permanencia y optimizar el escurrimiento del agua de lluvia.

El secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, explicó que la defensa había sufrido un colapso durante las primeras lluvias de diciembre de 2025 y destacó la importancia de reforzar la seguridad del sector para vecinos, visitantes y mascotas, ya que Malvinas II es una playa pet friendly.

Desde el Municipio señalaron además que las obras forman parte de la política de revalorización de las playas de Corrientes, tanto como espacios recreativos para los vecinos como atractivos turísticos para quienes visitan la ciudad.