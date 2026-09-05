Corrientes: avanza la puesta en valor de la plaza José Hernández en el barrio Anahí

El intendente Claudio Polich supervisó este viernes los trabajos de puesta en valor que se realizan en la plaza José Hernández del barrio Anahí, ubicada frente a la iglesia Cristo Obrero. La intervención, ejecutada con personal y presupuesto municipal, se encuentra en la etapa final.

La obra contempla un nuevo sector de juegos infantiles con piso de goma, un espacio destinado a gimnasia, incorporación de mobiliario y mejoras en la iluminación. También se construyeron cordones cuneta y se realizaron trabajos para optimizar la circulación peatonal y la accesibilidad.

Durante la recorrida, Polich destacó que se trata de una intervención realizada “100% con personal municipal y 100% con presupuesto municipal”, una modalidad que permite optimizar los recursos y ampliar la capacidad de ejecución.

Producción municipal

El intendente explicó que buena parte de los elementos incorporados a la plaza son fabricados por trabajadores municipales, entre ellos bancos, green blocks, pisos y otros componentes.

“Todo lo que ven acá es elaborado por personal municipal”, señaló Polich, quien también destacó el rol de los trabajadores y la importancia de que los recursos destinados al funcionamiento de la administración se traduzcan en obras y mejoras para la comunidad.

El equipamiento incorporado mantiene además los mismos estándares utilizados en otras plazas de la ciudad, tanto en los juegos como en su calidad, con el objetivo de ofrecer condiciones similares de uso y seguridad en los distintos barrios.

Un lugar de encuentro

Polich remarcó la importancia de recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro, recreación y convivencia para los vecinos.

“Cualquier plaza siempre actúa como un lugar de encuentro”, afirmó, y señaló que contar con un espacio iluminado y equipado permite que las familias puedan acercarse a participar, jugar y realizar actividades de esparcimiento.

El nuevo sector de juegos ya comenzó a ser utilizado por chicos del barrio y de jardines cercanos, según explicó el secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez de la Fuente, quien acompañó la recorrida.

El funcionario destacó que la plaza José Hernández es “muy concurrida y muy pedida por los vecinos” y valoró la incorporación de juegos con piso de goma, sector de gimnasia, mobiliario y las mejoras en iluminación y circulación peatonal.

Más plazas en los barrios

Gómez de la Fuente también resaltó que la obra se ejecuta con mano de obra municipal y con elementos producidos en la fábrica de premoldeados de la Municipalidad, como bancos y losetas cribadas.

La modalidad forma parte de una política que busca que los vecinos puedan acceder a espacios verdes y públicos de calidad en sus propios barrios, sin necesidad de trasladarse hasta el centro.

“El objetivo es que cada uno de los barrios de la ciudad pueda contar con un espacio al aire libre, verde y público de calidad”, señaló el funcionario, quien adelantó que ya existen proyectos para realizar intervenciones similares en otras plazas de la ciudad.