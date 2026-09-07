Cierra la tradicional tienda La Estrella tras 99 años en la peatonal Junín de Corrientes

La Estrella, el histórico local de la peatonal Junín de la ciudad de Corrientes, cerrará sus puertas en los próximos días, sumándose a los diversos comercios que dejaron de funcionar en el paseo céntrico.

Eduardo Acosta, empleado de la tienda de indumentaria confirmó públicamente que el emblemático comercio especializado en ropa para hombres, niños y uniformes escolares cerrará definitivamente sus puertas tras 99 años de trayectoria ininterrumpida.

El trabajador, de 55 años de edad y con 29 años de antigüedad en el mostrador de la firma, analizó la coyuntura del sector mercantil y la transformación del eje comercial tradicional.

"Nunca vi a la Junín así, con esta cantidad de locales vacíos, Junín está muy triste", expresó respecto al despliegue de cierres de locales y la baja de ventas en la arteria principal.

En ese sentido, sostuvo que los únicos emprendimientos que registran aperturas en el corredor céntrico corresponden a firmas dedicadas a la venta de productos importados de origen chino.

Valor humano y continuidad laboral

A pesar de la compleja coyuntura económica que desencadenó el fin de la tradicional tienda correntina, Acosta ponderó el trato brindado por la patronal en el tramo final del vínculo laboral.

"El proceso se está dando de la mejor manera. En otras empresas vos sos un número, pero acá somos como una familia; siempre hubo cordialidad a lo largo de estos 29 años", puntualizó a radio Dos.

Tras el cese de actividades en la peatonal Junín, el trabajador adelantó que encarará un proyecto comercial propio de manera independiente dentro de la capital.