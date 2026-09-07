El certamen interbarrios Jacinto Mamuh reunió a un centenar de artistas en Laguna Seca

La cuarta jornada clasificatoria del concurso certamen interbarrios Jacinto Mamuh convocó a más de un centenar de concursantes en la plaza San Pantaleón del barrio Laguna Seca de la ciudad de Corrientes.

El evento, impulsado por la Municipalidad a través de la Secretaría de Cultura y Educación, reunió a músicos y bailarines de distintas edades ante una masiva concurrencia de familias de la zona, superando los 250 artistas que ya pasaron por el escenario en las tres fechas anteriores. La actividad barrial contó con una intervención artística y un cierre chamamecero a cargo del músico Raúl Alonso.

Integración, agenda y premios camino a la final

Durante el encuentro participó el Ballet Inclusivo Divino Niño Jesús, coordinado por Brenda Gómez, quien ponderó la apertura de la competencia en las plazas como una plataforma clave para visibilizar el talento infantil y juvenil en los barrios.

Los seleccionados de esta instancia se suman a la nómina de clasificados para la gran final programada para el próximo 24 de octubre.

El certamen otorgará a los ganadores:

Actuación en el escenario principal de la Fiesta Nacional del Chamamé 2027 .

Instrumentos musicales y equipos de sonido profesionales.

Reconocimientos e incentivos para el desarrollo de proyectos artísticos.

El calendario del certamen continuará el próximo 26 de septiembre en la plaza de los Constituyentes del barrio Santa María, mientras que la sexta jornada clasificatoria se llevará a cabo el 10 de octubre antes de la instancia decisiva.