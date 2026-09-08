Parque Mitre: la municipalidad renovó más de 80 luminarias

Se concretó una intervención sobre el sistema de iluminación mediante el reemplazo de los antiguos cabezales lumínicos tipo globo por farolas de mayor eficiencia.

En total, se realizó el recambio de aproximadamente 80 unidades de iluminación, con el propósito de optimizar la visibilidad nocturna y reforzar las condiciones de seguridad en los senderos y distintos sectores del Parque Mitre.

Las mejoras apuntan a consolidar la infraestructura de un espacio utilizado diariamente por familias, vecinos y deportistas, y considerado uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Las intervenciones ya continúan en otros sectores del parque, como parte de una planificación integral destinada a recuperar y fortalecer este tradicional espacio público correntino.