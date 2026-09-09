La Municipalidad y la UCP acordaron prácticas y pasantías rentadas para estudiantes

La Municipalidad de Corrientes formalizó este miércoles la firma de un convenio marco de cooperación institucional con la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), con el objetivo de integrar el conocimiento académico a la gestión local.

El acuerdo contempla la implementación de prácticas profesionales supervisadas, programas de extensión comunitaria y pasantías rentadas destinadas a estudiantes avanzados de la casa de altos estudios.

La rúbrica estuvo encabezada por el intendente Claudio Polich y la vicerrectora de la UCP, Martina Perduca. También participaron la secretaria General del Municipio, Florencia Ojeda, y el secretario de Políticas Institucionales, Héctor Torres, además de los cinco decanos y decanas de las Facultades de la universidad.

Respecto del valor operativo del acuerdo, Polich explicó que este tipo de alianzas “nos permite contar, a través de las casas de altos estudios, con personal ya formado y en vías de formación, para poder mejorar todo lo relacionado con los servicios y la calidad de la Municipalidad de Corrientes”.

“Recurrimos a estas instituciones donde está el conocimiento, donde está la gente que puede ayudarnos a mejorar y, por supuesto, también, en una sinergia positiva, darles la posibilidad a los futuros profesionales de que tengan el rigor práctico que, en definitiva, es lo que ofrece el Municipio”, agregó.

Integración y proyectos de investigación

Por su parte, Perduca precisó que los convenios específicos alcanzados benefician a las cinco unidades académicas de la Universidad de la Cuenca del Plata: Ciencias de la Salud y Bienestar; Ingeniería, Tecnología y Arquitectura; Ciencias Jurídicas y Políticas; Ciencias Económicas y Ambientales; y Ciencias Sociales y Humanidades.

“Los estudiantes aprenden haciendo, aprenden en contexto a partir de problemas reales que tienen los vecinos”, destacó la vicerrectora.

En ese marco, explicó que el convenio marco permitirá establecer mesas de trabajo en proyectos de investigación y extensión que generen un impacto directo en el desarrollo de la ciudad.