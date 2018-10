Estrenaron mejoras en la rotonda de acceso a Goya y anunciaron otros trabajos

La Municipalidad de Goya habilitó el miércoles una serie de mejoras en la rotonda de acceso a la ciudad, en un acto encabezado por el intendente, Ignacio Osella y el vice, Daniel Avalos, quienes confirmaron que seguirán efectuando obras en el lugar, anunciaron que iniciaron trabajos para la seguridad vial en conjunto con la Comuna de Carolina y también la puesta en valor de la ex estación ferrocarril con un parque infantil.

En el ingreso a la ciudad se construyeron sendas peatonales, se colocaron juegos para niños, se instaló nueva iluminación y se mejoró la pintura de la imagen de la Virgen del Rosario.

“La rotonda necesitaba entre otras cuestiones, un lugar para poder caminar, entonces decidimos hacer una vereda, una senda peatonal, para que la gente pueda caminar alrededor de la rotonda. Luego pusimos los juegos para hacer gimnasia, se iluminó el predio quedando muy lindo”, dijo Osella.

También dijo que “empezamos a trabajar los fines de semana con el Municipio de Carolina, en la posibilidad de unir una ruta más segura a Carolina, hicimos la limpieza de banquinas y cortes de pastos permanentes”.

Anticipó que “tenemos otro proyecto, que es el de buen uso de la Ex Estación de Trenes de nuestra ciudad, como hacer la Estación de los Niños, con una cantidad importante de juegos, con piso anti golpe, rejas, para que no los destruyan, para que haya seguridad, y un cuidado de los mismos, con una iluminación similar a la que estamos inaugurando”.