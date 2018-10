Católicos pedirán audiencia por la Virgen retirada de Derecho

Pasaron ya más de dos semanas de la polémica generada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), a raíz de la decisión de las autoridades de la unidad académica de retirar la imagen de la Virgen que se encontraba en uno de los pasillos principales del edificio. Si bien la orden provino del decano Mario Villegas, el mismo había aclarado que se trató de una resolución consensuada junto con varios sectores de la facultad, aprovechando que la figura había sido removida para participar de la peregrinación a Itatí que anualmente realiza la comunidad católica de la universidad.

Justamente a raíz de la primera visita de la Virgen al Rectorado fue que se conformó una Comisión de Evangelización en la Unne. Consultados sobre la situación, desde la agrupación comentaron a El Litoral que están en desacuerdo con la quita de la imagen, y que si bien la universidad es laica, la misma no significaba un obstáculo para nadie.

“No entendemos cómo en una provincia tan mariana, no se convoque a una reunión para que se busque qué hacer al respecto”, señaló la presidenta de la Comisión, Vilma Olivera. “La universidad es laica, pero mucha gente tiene respeto hacia las imágenes, y de hecho la mayoría de los alumnos se acercaban a rezar antes de rendir o a saludar”, remarcó.

En ese sentido, Olivera adelantó que desde la organización que representa buscarán solicitar una reunión con el decano de Derecho, para dialogar sobre el tema. “Tuvimos muchas quejas por correo y redes sociales”, sostuvo.

Por su parte, Villegas reiteró a El Litoral que su decisión se fundamentó en la laicidad de la universidad, y que estuvo consensuada con el cuerpo no docente que se encarga de la Virgen, así como otros claustros de la unidad académica. De igual forma, aclaró que no tendrá “problemas” en recibir a la Comisión.

“Respondimos dos notas de estudiantes consultando sobre esta situación”, manifestó el decano.