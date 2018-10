Cambá Cuá y Popular ratificaron su pase a la final del Cuadrangular

Cambá Cuá y Deportivo Popular ratificaron en las revanchas de ayer lo hecho durante los juegos de ida correspondientes a los cruces del Cuadrangular de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol. El Rojo derrotó a Lipton por 1 a 0, mientras que Popu igualó con San Jorge 1 a 1, resultados que le permitieron a ambos elencos meterse en la final.

En el partido del primer turno en el estadio de Ferroviario, los dirigidos por Walter Zacarías completaron su clasificación gracias a un golazo de mitad de cancha del defensor Víctor Montiel, quien a los 53 minutos del segundo tiempo estampó el 1 a 0 final para un marcador global de 4 a 2 favorable al cambacuacero.

Nuevamente se trató de un partido muy disputado, en cuya primera mitad Lipton sufrió la expulsión de su defensor Diego Monzón Pinat por juego brusco a los 41 minutos.

Durante esa primera parte Cambá Cuá desplegó un mejor juego asociado, que le permitió llegar por las bandas y elaborar algunas acciones de riesgo.

A los 6 minutos Gustavo Ojeda tuvo en sus pies la primera chance pero disparó afuera. Luego a los 13 tras un centro desde la derecha de Sebastian Gonzalez, no pudo conectar con firmeza Adrián Acevedo y el balón se fue por arriba. Casi de inmediato este mismo delantero metió un potente frentazo que Brian Ruiz Diaz despejó demostrando gran reacción.

Antes del entretiempo, a los 39 minutos, Guillermo Barreto bajó con el pecho un envío de Ojeda, pero no llegó a disparar con precisión y la pelota se fue desviada.

Pese a ya estar en desventaja numérica en el campo, en los primeros minutos del complemento Lipton esbozó una reacción. Recién a los 29 minutos dispuso de una clarísima chance cuando un remate de Juan Aguirre reventó el travesaño del arco Rojo.

Pero los Azules sufrían demasiado: a los 35 Acevedo gambeteó al arquero, aunque esperó demasiado para definir, y llegando desde atrás el defensor Marcelo Báez despejó al tiro de esquina. Ruiz Diaz tuvo trabajo en un nuevo mano a mano, que esta vez se lo tapó a Barreto, tras asistencia de Federico Torres.

Lipton jugó los últimos minutos con Nelson Montero lesionado y sin chances de hacer más cambios; pero lo fue a buscar con amor propio y mucho desorden.

Ya en tiempo agregado, a los 53, con el arquero Ruiz Diaz en posición de ataque, Montiel fue a discutirle la pelota a Alexis Fleita, que intentaba enviar un centro largo al área rival, los dos cayeron pero el primero en levantarse fue el jugador de Cambá Cuá que alcanzó a pegarle sin tanta fuerza aunque con el arco vacío y estampó el 1 a 0 final ante la desesperada corrída de Ruiz Diaz quien no tuvo tiempo de retornar a su valla.

La otra llave terminó con un resultado global de 3 a 2 favorable para Deportivo Popular que en la revancha de ayer, disputada a segundo turno en el estadio Juan Carlos Vallejos, empató 1 a 1 contra San Jorge.

El Santo rápido marcó a los 5 minutos de partido tras un centro a media altura de Axel Ferreiro que aprovechó Lucas Zabalich ante la indecisión de los defensores de Popu.

Pero Popular respondió a tiempo y con un golazo, ya que el lateral Brian Gonzalez luego de cortar un avance rival sacó un remate de larguísima distancia que se filtró en el angulo izquierdo de Lucas Maciel a los 14 de esa primera mitad.

El marcador ya no sufrió más alteraciones. Inclusive Popu desperdició la chance de una clasificación más holgada cuando a los 3 del segundo tiempo Maciel le tapó un tiro penal al goleador Enzo Ayala.