Valdés escuchó a los concejales y 17 jefes comunales expresaron su apoyo a Osnaghi

En Paso de la Patria continúa el proceso de juicio político contra el intendente Guillermo Osnaghi, por presunto mal desempeño de sus funciones y conducta indebida, por lo cual hace una semana está suspendido en sus funciones. Después de varias jornadas de diálogo político cuya intensidad se redujo durante el fin de semana, ayer se registraron dos acontecimientos significativos: por un lado, el gobernador Gustavo Valdés recibió a siete ediles y escuchó por qué ellos decidieron avanzar con el proceso; y por otro, 17 intendentes del Foro Radical se reunieron para manifestar su apoyo al jefe comunal paseño y pedir por la resolución del conflicto a través del diálogo.

Aproximadamente a las 10 comenzó en Casa de Gobierno el cónclave con la participación del primer mandatario provincial y los concejales Claudia Acosta, Alejandra Jadur, Carlos Romero, Fernando Bravo, Túpac Bravo Bopland, José Alfonzo y Jorge Sicardi. Después de casi dos horas, concluyó el encuentro que tres de los ediles lo definieron como “una buena oportunidad para clarificar algunas cuestiones y poder así avanzar con un diálogo que permita llegar a una solución en la que cada una de las partes pueda cumplir su rol en el marco del respeto”.

“Fue muy importante que él escuchara nuestra versión de los hechos. Le explicamos que esto no surgió de un día para el otro sino por la falta de respuestas ante reiterados pedidos”, expresó Romero en diálogo con El Litoral. En este contexto, reiteró: “Nadie se opone a que compre una camioneta, el problema está en que no hizo los trámites correspondientes. No cumplió con el requisito de tener el aval del Concejo. Similar situación se da con el alquiler de un local”. A lo que añadió que “tampoco nos oponemos a que ahorre combustible comprando en cantidad, sino que la carga se realiza en el predio del edificio municipal que está a escasos metros de una escuela, cuando tranquilamente podría hacer lo mismo en el obrador municipal que está a unas 15 cuadras”.

A estas cuestiones que son los motivos formales que sustentan el juicio político, desde el cuerpo deliberativo indicaron a este medio, que “también le comentamos sobre otros hechos en los cuales nosotros consideramos que se estaba tratando de ignorar nuestro rol como Concejo”.

“Ahora el Gobernador tiene las dos versiones sobre lo que está sucediendo. Y nosotros le ratificamos que estamos dispuestos a dialogar”, aseguró Romero. Por ello, hoy habría un nuevo encuentro entre los ediles y el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez. Esto implicaría reanudar el diálogo que se inició semanas atrás.

Cónclave y documento

Mientras los ediles estaban reunidos con Valdés, integrantes del Foro de Intendentes radicales se reunieron en Paso de la Patria con Osnaghi. Allí, además de expresarle su apoyo de manera personal, luego emitieron un documento rubricado por: José Cheme (Empedrado); José Irigoyen (Curuzú Cuatiá); Eduardo Tassano (Capital); Ignacio Osella (Goya); Augusto Navarrete (Santa Ana); Henry Fick (Mocoretá); Alejandro Minigozi (Garruchos); Julián Zalazar (Lomas de Vallejos); Lizardo González (Colonia Liebig); Miguel Angel Olivieri (Monte Caseros); Luis Calomarde (La Cruz); Pablo Guastavino (Mburucuyá); Graciela Larraburu (San Carlos); Irma Obregón (Sauce); Raúl González (El Sombrero); Sergio Dalzotto (Juan Pujol) y Eduardo Burna (Ituzaingó).

En primer término manifestaron su preocupación por la situación institucional del Municipio de Paso de la Patria e inmediatamente después, consideraron que “las causas esgrimidas por los concejales para iniciar un juicio político son absolutamente inconsistentes jurídica y políticamente”. Sobre lo cual enumeraron: “La compra de un vehículo usado, la construcción de un tanque y surtidor de gasoil, para mejorar los controles de carga y funcionamiento del parque automotor municipal y el alquiler de un local para ser utilizado como oficina, optimizando la calidad de atención al contribuyente, no puede ser nunca causal de juicio político”.

“Por todo esto manifestamos que es necesario encontrar los caminos políticos de diálogo y los consensos para el conflicto”, indicaron y luego remarcaron: “Expresamos nuestro apoyo incondicional al intendente Guillermo Osnaghi, electo por el pueblo de Paso de la Patria, confiando en su experiencia y conocimiento de la gestión”.

Por último expresaron: “Solicitamos que los concejales conjuntamente con el Ejecutivo municipal, inicien el diálogo para evitar desgaste institucional y el perjuicio que ello provoca a la comunidad”.