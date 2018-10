Meningococo: Provincia reclamó a Nación la dosis para niños de 11 años

En la provincia de Buenos Aires, la Justicia ordenó restablecer la dosis contra el meningococo que se aplicaba a los niños de 11 años y que había sido suspendida por el ex Ministerio de Salud -ahora secretaría- en agosto pasado. Dicha medida fue dictada por un juzgado de La Plata en respuesta a un recurso de amparo presentado por la madre de una niña y la Asociación Civil Ajus.

En Corrientes, desde Inmunización pidieron esta semana a Nación que vuelva a distribuir las dosis debido a la gran demanda local y respondieron que están paradas en la Aduana y que en estos días estarían llegando. Mientras tanto, desde Salud Pública comprarían, sólo en casos extremos, las aplicaciones para que este grupo no quede excluido de una inmunización que sigue vigente en el calendario obligatorio.

“Todas las vacunas son importantes, la de los once años se implementa para reducir el estado de portación de la bacteria que transmite la meningitis, que es más frecuente que aparezca a los dos años. Si un niño de 11 años está portando esta bacteria puede contagiar al niño de dos años que está más desprotegido y puede ser más grave. Es decir, se coloca a los 11 años para terminar el estado de portación”, explicó a El Litoral Angelina Bobadilla respecto a la importancia de esta aplicación.

A la vez, comentó que “se ha pedido a Nación que resuelva prontamente esto, nos dijeron que está demorada la distribución, que está en la Aduana”. “La última información que recibimos fue esa, porque todas las semanas estuvimos haciendo el reclamo ya que es una vacuna que está incluida en el calendario; dicen que está en la Aduana y esperan que se libere gradualmente”, indicó Bobadilla y aclaró que solo falta la vacuna para niños de 11 años.

“Tenemos una alta demanda, no significa que aumentó. Cuando los padres llevan al control a los niños de esta edad nos consultan por las dosis. Los padres saben qué vacuna tienen que ponerle y preguntan por ella”, comentó y aclaró que “no se sacó del calendario, solo está pausada y espaciada”.

La directora de Inmunización aconsejó esperar antes de comprarla, ya que podría haber respuestas esta semana. “Si Nación resuelve esto, y por las últimas conversaciones podrían ingresar esta semana al país, con la distribución no hay problemas de logística, es decir que llegará rápido a la provincia”, explicó.

Es la primera vez que la pediatra y funcionaria de Salud Pública escuchó que las vacunas estén paradas en la Aduana. También contó que todas las provincias hicieron el mismo reclamo y que se comunican de manera constante entre los directores de dichas áreas.

“Todas las provincias estamos preocupadas. Si esto no se resuelve, tenemos iniciado un expediente de compra, ya que el ministro Ricardo Cardozo quiere que todos los niños tengan sus vacunas. Esa compra se hará en caso extremo, si no hay respuestas a nivel nacional; el objetivo es que todos tengan las dosis obligatorias”, sostuvo la doctora Bobadilla.

Cabe indicar que ayer se dio a conocer que el juez Adolfo Gabino Ziulu, de La Plata, resolvió: “Se ordena al Estado nacional, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, que se abstenga de suspender la resolución 10/2015 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la vacunación contra el meningococo a los menores de 11 años de edad de la provincia de Buenos Aires”.

El 23 de agosto, Salud de la Nación informó a través de su sitio web que luego de una reunión con expertos en inmunizaciones había tomado la decisión de “priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con las disponibilidad necesaria”.

Se conoció que la medida cautelar ordena, por un lado, brindar la dosis de manera gratuita a la niña por la que se presentó el amparo y, por el otro, pide que el Estado se abstenga de suspender la resolución 10/2015 sobre todo el colectivo de chicos de 11 años de la provincia de Buenos Aires.