Dos partidos en el cierre de la fecha 8

La octava fecha del grupo 4 del Torneo Federal A de fútbol se completará hoy con la disputa de dos encuentros. Desde las 16, en Tucumán, San Jorge será anfitrión de Sarmiento de Resistencia, mientras que en la capital chaqueña, a partir de las 21.30, Chaco For Ever será local de San Martín de Formosa.

Estos cotejos fueron reprogramados oportunamente por la disputa del cotejo entre Sarmiento y River por los cuartos de final de la Copa Argentina que terminó con triunfo del Millonario.

Sarmiento (10 puntos) viene de quedarse con el clásico chaqueño al ganar 3 a 1, en un partido que dejó importantes secuelas negativas para el equipo de Raúl Valdez dado que por diferentes lesiones perdió a Claudio Cevasco y Luis Silba, esos lugares serían ocupados por Gonzalo Alarcón y Maximiliano Gauto González.

Además, Angela Piz, que ya cumplió con las dos fechas de suspensión, tiene un desgarro en el talón y seguirá ausente.

Frente a los tucumanos (5 unidades), Sarmiento buscará su tercer éxito en forma consecutiva y dar el salto al segundo lugar del grupo que es liderado por Boca Unidos (22).

En el otro partido de la jornada de viernes, Chaco For Ever (6) recibirá a San Martín (4), en un duelo clave para intentar escalar algunos peldaños en la tabla de posiciones.

Por otra parte, el Consejo Federal informó que la novena fecha, última de la primera rueda, del grupo 4 se jugará en forma completa el próximo martes 23. En la oportunidad, quedará libre Boca Unidos, cómodo puntero de la zona con 7 triunfos y 1 empate.